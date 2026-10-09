Врач Куденко рассказала, кому полезно лежать после еды

Врач-терапевт Александра Куденко рассказала в беседе с интернет-изданием REGIONS, что отдых в горизонтальном положении после еды может быть полезен людям с пониженным давлением и некоторыми заболеваниями, однако при изжоге и рефлюксной болезни он противопоказан.