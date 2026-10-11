Идеологи Украинства призвали не считать поляков братским народом

Представление о поляках и украинцах как о «братских народах», которые должны жить в дружбе, не работает, заявил глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов 10 октября, сообщает Onet.
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