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Идеологи Украинства призвали не считать поляков братским народом

Идеологи Украинства призвали не считать поляков братским народом

Представление о поляках и украинцах как о «братских народах», которые должны жить в дружбе, не работает, заявил глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов 10 октября, сообщает Onet.

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