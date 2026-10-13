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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Батракова 3 (1+2) очка в 7 матчах за «Галатасарай». Хавбек забил «Барсе» в ЛЧ

Алексей Батраков совершил три результативных действия в составе « Галатасарая ».  Сегодня российский полузащитник открыл счет в матче с «Барселоной» в 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:1, первый тайм).

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