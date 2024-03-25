Террористы хотели напасть на "Крокус" во время концерта Лепса или SHAMAN

Несколько недель террористы готовили свое нападение на "Крокус Сити Холл". Правоохранители полагают, что основная стадия планирования началась в начале марта – тогда одного из преступников случайно заснял местный фотограф, когда он прогуливался в здании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии