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Террористы хотели напасть на "Крокус" во время концерта Лепса или SHAMAN

Террористы хотели напасть на "Крокус" во время концерта Лепса или SHAMAN

Несколько недель террористы готовили свое нападение на "Крокус Сити Холл". Правоохранители полагают, что основная стадия планирования началась в начале марта – тогда одного из преступников случайно заснял местный фотограф, когда он прогуливался в здании.

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