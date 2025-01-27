Как обеспечить полноценное и сбалансированное питание собаки?

Покупка собаки из питомника в последнее время является актуальной темой в вашем доме? Или вы уже выбрали четвероногого друга и отсчитываете дни до его появления в семье? Помимо поводка, ошейника, ярких игрушек и теплой подстилки, не стоит забывать и о правильном питании питомца.