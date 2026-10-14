Volodymyr Zelenskyy said that now there is one of the largest attacks in Ukraine. He said this at a joint briefing with British Prime Minister Andy Burnham, Sky News reports.
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