Многие республиканцы, как сенаторы, так и конгрессмены и конгрессвуманы, оправданно нервничают. На их шансы переизбраться бросает густую тень рейтинг одобрения Дональда Трампа, скатившийся до катастрофических 32–35%, а также результаты замеров настроений электората, показывающие, что демократы в среднем опережают оппонентов на 8 пунктов.
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