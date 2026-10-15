Многие республиканцы, как сенаторы, так и конгрессмены и конгрессвуманы, оправданно нервничают. На их шансы переизбраться бросает густую тень рейтинг одобрения Дональда Трампа, скатившийся до катастрофических 32–35%, а также результаты замеров настроений электората, показывающие, что демократы в среднем опережают оппонентов на 8 пунктов.