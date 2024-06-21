Путин обвинил США в хамстве и снобизме

Президент России ярко выступил по итогам переговоров с руководством Вьетнама.По мнению президента России, озвученному после международного турне по КНДР и Вьетнаму, мировое сообщество видит и не прощает Вашингтону его хамства.
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