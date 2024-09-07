На севере Киева сожгли очередной автомобиль, принадлежащий военнослужащему ВСУ На Украине продолжаются случаи поджогов автотранспорта, принадлежащего военнослужащим.
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ф
федор
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16 час.
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На севере Киева сожгли очередной автомобиль, принадлежащий военнослужащему ВСУ На Украине продолжаются случаи поджогов автотранспорта, принадлежащего военнослужащим.
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