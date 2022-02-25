Русское православие в Африке: каковы перспективы?

Создание Патриаршего экзархата окажет позитивное влияние на межрелигиозный и межконфессиональный диалог на континенте, а также укрепит дружеские отношения России и стран Африки Решение Александрийского Патриарха Феодора II в 2019 году признать раскольническую Православную Церковь Украины (ПЦУ) во главе с Епифанием Думенко привело к неожиданному результату — более ста африканских священников не пожелали быть соучастниками нарушения канонов, в частности, 10-го и 11-го апостольских правил, которые запрещают совместные молитвы с раскольниками и еретиками.