Добрый Мир
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Добрый Мир

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Тройственный союз лидеров КНР, РФ и США. Реальность или утопия?

Тройственный союз лидеров КНР, РФ и США. Реальность или утопия?

Все мы много раз слышали о том, что Трамп бросил вызов «глубинному государству» и после своей инаугурации взялся делать «Америку снова великой» через борьбу с устоявшимся механизмом американского капитализма и через изменения во внешней политике США.

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Комментарии
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Валентин Воробьев
Никакой не будет тройственный. Есть же БРИКС
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8 час.
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