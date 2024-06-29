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Военное обозрение

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Гендиректор украинской энергокомпании: зимой украинцы могут оставаться без света по 12 часов в сутки

Гендиректор украинской энергокомпании: зимой украинцы могут оставаться без света по 12 часов в сутки

Половину суток, возможно, придётся проводить жителям Украины этой зимой, заявил гендиректор компании Yasno Коваленко.

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