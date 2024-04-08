Почему люди верят в ретроградный Меркурий и коридор затмений Елена ГалицкаяВ последние дни все чаще можно услышать разговоры о ретроградном Меркурии и коридоре затмений, словно это некие зловещие знамения на небесах.
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