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Прием граждан провела депутат Бобруйского городского Совета депутатов 29-ого созыва по Гагаринскому избирательному округу №25...

Прием граждан провела депутат Бобруйского городского Совета депутатов 29-ого созыва по Гагаринскому избирательному округу №25...

Прием граждан провела депутат Бобруйского городского Совета депутатов 29-ого созыва по Гагаринскому избирательному округу №25, Тополева Наталья Михайловна9 апреля с 17:00 до 19:00 прием в общественной приемной Первомайской районной организации г.

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