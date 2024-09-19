Lancet: К 2050 году супербактерии убьют 39 млн человек на Земле

Ученые из Оксфордского и Вашингтонского университетов прогнозируют, что из-за антимикробной резистентности к 2050 году умрут 39 млн человек Каждый год в мире от бактериальных инфекций умирает один миллион человек.
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