Почти 70 домов без отопления: главное о коммунальной аварии в Новосибирске на утро 18 января

СГК сдвинула сроки окончания работ на аварийной теплотрассе в левобережье на 12 часов дня 18 января.В Новосибирске специалисты СГК продолжают работы по ремонту теплотрассы, где днём в среду, 17 января, произошёл порыв с выходом большого количества теплоносителя на поверхность.
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