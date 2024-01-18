Почти 70 домов без отопления: главное о коммунальной аварии в Новосибирске на утро 18 января

СГК сдвинула сроки окончания работ на аварийной теплотрассе в левобережье на 12 часов дня 18 января.В Новосибирске специалисты СГК продолжают работы по ремонту теплотрассы, где днём в среду, 17 января, произошёл порыв с выходом большого количества теплоносителя на поверхность.