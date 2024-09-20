Объем торговли России и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года

Товарооборот России со странами Евросоюза в июле вырос на 23% в месячном выражении и составил 6,03 млрд евро, объем торговли увеличился впервые с ноября 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Евростат.
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