Киргизию легко можно оставить «без штанов» за ее вызывающее хамство и антироссийские пакости

Виктор Борисов

Проблема с мигрантами , началась не сейчас. Но с недавних пор состояние в стране начинает накалятся, мигранты не хотят жить в статусе бесправного гостя, и обычного гастробайтера, они хотят большего. Тем более их диаспоры их в этом поддерживают. По этой причине мигранты начали ввозить на территорию России своих жён и детей. И естественно количество проблем от мигрантов значительно расширилось. Многие мигранты видели в своих республиках как притесняли русских или просто слышали разговоры И теперь то-же хотят устроить в России. Женщины-мигрантки устраивают бардак в больницах, поликлиниках, садиках и школах, по наставлению диаспор - пытаются установить свои законы и правила.А ведь уже давно пора наводить порядки и бороться с этими диаспорами, ставить на место и отправлять мигрантов куда подальше. Например, запретить хотя бы ряд профессий, видов деятельности. К примеру на тех же рынках, где все эти гости массово оседают. Самое жуткое, что многие эти «детки» уже успели получить вместе с родителями документы и стать гражданами. А это значит, что самое время искать новые способы решения проблем, ставить вопросы на контроль, добавить перечень нарушений, за которые можно лишиться этого самого долгожданного гражданства, развязывающего таким оккупантам и дикарям руки