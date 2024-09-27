В Херсонской области обвинили украинских военных в варварстве

Губернатор Херссонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости обвинил украинских военных в варварстве, по его словам, они заходят даже дальше, чем им советуют западные кураторы, чтобы помешать людям спокойно жить.
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