Россиянам напомнили, что стоимость подарка учителю на 1 сентября не должна превышать 3000 рублей

С приближением Дня знаний родители ищут уместные подарки для педагогов. Главное правило — деликатность и соблюдение закона (статья 575 ГК РФ ограничивает стоимость презента тремя тысячами рублей), напомнил URA.
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