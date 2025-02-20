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Европейский ЦБ: Убыток в 2024 году составил почти восемь млрд евро

Европейский ЦБ: Убыток в 2024 году составил почти восемь млрд евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о рекордном годовом убытке в 7,94 млрд евро по итогам 2024 года, связав это с мерами по борьбе с инфляцией и последствиями низких процентных ставок.

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