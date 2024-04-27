Для южноуральских промышленных предприятий создали «умную» логистическую систему

Для промышленных компаний Челябинской области создали интеллектуальную логистическую систему. МегаФон в партнерстве с ГК SIMETRA разработал платформу для управления любыми транспортными потоками при строительстве и обслуживании крупных промышленных предприятий России.
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