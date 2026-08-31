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В Госдуме рассказали о схемах сбора информации через сайты иноагентов

В Госдуме рассказали о схемах сбора информации через сайты иноагентов

Собранные данные могут использоваться для совершения преступлений либо давления на граждан, а взаимодействие с рядом организаций в России законодательно запрещено В преддверии выборов из-за рубежа предпринимаются попытки незаконного получения личных данных граждан России.

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