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Новости Липецка

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Липецкий суд приговорил врача к трём годам за 16 смертельных инъекций 28-летней пациентке

Липецкий суд приговорил врача к трём годам за 16 смертельных инъекций 28-летней пациентке

Бывший невролог, не имея лицензии, провёл 16 инъекций с превышением концентрации. Суд назначил три года колонии-поселения.

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