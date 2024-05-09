В Кишиневе проходит Марш Победы

Тысячи граждан участвуют в Марше Победы и шествии "Бессмертного полка" в столице Молдовы. Его участники собрались сегодня у памятника Штефану Великому в центре Кишинёва и далее единой колонной, с портретами героев Великой Отечественной войны и знамёнами Победы проходят к Мемориалу воинской славы «Вечность», где почтят память освободителей.