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ASML даже в условиях санкций готова построить в Китае центр по ремонту оборудования для выпуска чипов

ASML даже в условиях санкций готова построить в Китае центр по ремонту оборудования для выпуска чипов

Прежние американские власти старались склонять Нидерланды к синхронизации усилий по ограничению доступа китайских компаний к оборудованию для производства чипов, но в этом году компания ASML намерена открыть в Китае центр по ремонту и обслуживанию своего оборудования, используемого местными клиентами для выпуска чипов.

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