Байден пообещал устранять недопонимание с Си Цзиньпином дипломатически

Американский президент Джо Байден пообещал не допускать недопонимания с председателем КНР Си Цзиньпином, заверив в ходе выступления 16 ноября на саммите АТЭС в приверженности США дипломатическому сотрудничеству с Китаем.
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