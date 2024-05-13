Игорь Бутман заявил, что Пугачева ему безразлична, и назвал ее ЖКП

Народный артист России, всемирно известный джазовый музыкант Игорь Бутман в интервью Вячеславу Манучарову рассказал, что сейчас много гастролирует по стране, но в ближайшее время планируются и гастроли за рубеж - в Рим, Бахрейн и Ташкент.
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