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Царьград

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Типитака из 80 томов подарена Русской национальной библиотеке

Типитака из 80 томов подарена Русской национальной библиотеке

Русская национальная библиотека получила в дар от Таиланда полное 80-томное издание Типитаки в честь 130-летия дипломатических отношений.

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