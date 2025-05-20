Зиркзее отправился с «Манчестер Юнайтед» на финал Лиги Европы. Ранее сообщалось, что он выбыл до конца сезона

«Манчестер Юнайтед» сообщил о возвращении к тренировкам сразу трех игроков — Джошуа Зиркзее, Лени Йоро и Диогу Далота — накануне финала Лиги Европы против «Тоттенхэма», который состоится в среду в Бильбао.