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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дзюба о реакции на вызов в сборную: «Телефон разрывался. Федорищев написал, позвонил даже – это было самым неожиданным, наверное»

– Какая самая интересная была реакция на твой вызов? Кто-то позвонил, написал, ты в интернете видел? – Ну да, много было, очень много сразу написало людей.

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