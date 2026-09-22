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Происшествия

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В Калуге местный житель осужден к длительному лишению свободы за убийство, совершенное более 24 лет назад

В Калуге местный житель осужден к длительному лишению свободы за убийство, совершенное более 24 лет назад

Собранные следственными органами СК России по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей приговора 49-летнему местному жителю.

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