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Наш потерянный мир

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Le Monde рассказала о провале украинской ПВО

Le Monde рассказала о провале украинской ПВО

Французская газета Le Monde сообщила о серьезных проблемах в украинской противовоздушной обороне. По информации издания, 6 июля Киев не смог перехватить ни одной баллистической ракеты Аналогичная ситуация повторилась 11 июля.

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