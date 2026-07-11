Le Monde рассказала о провале украинской ПВО

Французская газета Le Monde сообщила о серьезных проблемах в украинской противовоздушной обороне. По информации издания, 6 июля Киев не смог перехватить ни одной баллистической ракеты Аналогичная ситуация повторилась 11 июля.
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