В Татарстане задержали пособников украинских аферистов

В Татарстане полиция задержала пособников украинских телефонных мошенников. Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что оперативники ликвидировали сеть узлов связи, через которую мошенники с Украины звонили россиянам, вводя их в заблуждение.
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