❗️С 1 июня изменится схема движения общественного транспорта на перекрестке бульвара Архитекторов и Ватутина.
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❗️С 1 июня изменится схема движения общественного транспорта на перекрестке бульвара Архитекторов и Ватутина.