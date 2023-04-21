«Зенит» уже можно поздравить с чемпионством! И это заслуга не только бразильцев». Божович об РПЛ

После 23 туров сине-бело-голубые лидируют в таблице с отрывом в 9 очков. «Зенит» уже можно поздравить с чемпионством! И это заслуга не только бразильцев.
Популярные статьи
- Фанаты «Арсенала» вывесили баннер «Свободу Эвану Гершковичу». Журналист арестован в России по подозрению в шпионаже
- Сборную России не допустили до участия в квалификации к Евробаскету-2025
- «Спросил Обаму: «Почему вы не признали геноцид армян? Вы обещали». Он был в шоке. Охрана хотела меня побыстрее проводить». Мовсисян о встрече с президентом США
Свежие комментарии