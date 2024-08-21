415 заявок из Нижегородской области поступило на конкурс лекторов от Общества «Знание»

Всероссийский конкурс Знание.Лектор собрал 19 610 заявок из всех регионов страны. 1500 лекторов среди взрослых и студентов примут участие в региональном этапе, который проводится с 20 августа по 14 ноября.
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