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Евгений Емерхонов: «Многие меня поддержали после 53-го места в спринте, спасибо всем. Радует, что сегодня смог реализоваться, хотя не полностью»

Емерхонов занял третье место в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону. «Всем спасибо за слова поддержки, многие вчера поддержали меня после 53-го места в спринте.

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