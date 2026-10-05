Гарри Мурадян: ИИ начнёт заменять операторов и переводчиков

HR-эксперты Гарри Мурадян и Алексей Захаров обсудили влияние искусственного интеллекта на профессии. ИИ заменяет операторов колл-центров и переводчиков, но в ближайшие 3-5 лет риски ждут младших юристов, бухгалтеров и аналитиков.