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Врач рассказал, чем можно заменить походы в тренажерный зал

Врач рассказал, чем можно заменить походы в тренажерный зал

Врач-ортопед Михаил Игнатов напомним россиянам, что малоподвижный образ жизни может приводить к ожирению, оказывать негативное влияние на костно-мышечную систему и провоцировать развитие различных заболеваний, сообщается на сайте «радио Sputnik».

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