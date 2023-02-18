Врач рассказал, чем можно заменить походы в тренажерный зал

Врач-ортопед Михаил Игнатов напомним россиянам, что малоподвижный образ жизни может приводить к ожирению, оказывать негативное влияние на костно-мышечную систему и провоцировать развитие различных заболеваний, сообщается на сайте «радио Sputnik».