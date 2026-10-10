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Мировое обозрение

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Стало известно, почему переговоры по Украине в Майами завершились досрочно

Стало известно, почему переговоры по Украине в Майами завершились досрочно

Главное в тезисах: Досрочный финал: переговоры украинской делегации с представителями США в Майами, стартовавшие в пятницу, 9 октября, были свёрнуты раньше срока — второй раунд, намеченный на следующий день, отменён.

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