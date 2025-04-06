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Царьград

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Москва в 2024: строительство 5 новых спорткомплексов на бывших промзонах

Москва в 2024: строительство 5 новых спорткомплексов на бывших промзонах

В 2024 году Москва утвердила планы по строительству пяти физкультурно-оздоровительных комплексов. Под руководством заммэра Владимира Ефимова спортобъекты разместятся на бывших промзонах, включая Соколиную Гору и Автомоторную.

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