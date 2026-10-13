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Эксперт по ЖКХ Бондарь объяснил, когда жильцы могут оспорить плату за домофон

Эксперт по ЖКХ Бондарь объяснил, когда жильцы могут оспорить плату за домофон

Обязанность платить за домофон зависит от его принадлежности к общему имуществу и наличия договора. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, как оспорить начисления, сообщает RT .

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