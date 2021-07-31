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МЧС России проводит рейды безопасности отдыхающих на водных объектах

МЧС России проводит рейды безопасности отдыхающих на водных объектах

Во многих регионах России на протяжении долгого времени стоит жаркая погода. В это время люди стремятся провести как можно больше времени у воды.

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