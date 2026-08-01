«Солнечное сплетение Украины»: ВС РФ без остановки бьют по целям в Причерноморье Российские войска не останавливают процесс нанесения ударов по портовой инфр.
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«Солнечное сплетение Украины»: ВС РФ без остановки бьют по целям в Причерноморье Российские войска не останавливают процесс нанесения ударов по портовой инфр.
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