Любопытно, однако

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Первые итоги: депортировано более 7000 незаконно проживающих в России, заведено более 2000 уголовных дел, выявлено 273 лица в розыске

Первые итоги: депортировано более 7000 незаконно проживающих в России, заведено более 2000 уголовных дел, выявлено 273 лица в розыске

А, давайте проведём небольшой эксперимент. Как и под любой другой, под этой заметкой можно оставить две оценки - "лайк" или "дизлайк".

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Комментарии
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Александр Александров
Понравилось вот это: &quot;...возбудили более 2000 уголовных дел на тех, кто организовывал незаконные каналы миграции, подделывал документы...&quot;. Без пособничества со стороны чиновников такой бардак был бы невозможен.
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1 час.
Нина Грекова
Депортировали + задержали .... это капля в море. Вот если бы осталось в России 7000 мигрантов - народ бы поверил, что действительно работа проведена и жить в России русским БЕЗОПАСНО.
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1 час.
Владимир Афанасьев
это очередная &quot;многоходовочка&quot; от главаря.
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