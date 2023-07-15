Первые итоги: депортировано более 7000 незаконно проживающих в России, заведено более 2000 уголовных дел, выявлено 273 лица в розыске

А, давайте проведём небольшой эксперимент. Как и под любой другой, под этой заметкой можно оставить две оценки - "лайк" или "дизлайк".
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