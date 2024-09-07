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Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утром в субботу, 7 сентября, заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части региона.

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