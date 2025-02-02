Почему у стариков уши больше, чем у молодых людей

Замечали ли вы когда-нибудь, что у стариков уши несколько больше, чем у молодых людей? Если да, то пытались ли вы найти логичный ответ почему? К слову, совсем недавно один из британских ученых попытался разгадать эту загадку, опираясь на проводимые им научные исследования.