«Закончится через 15 лет». Что будет с пенсиями в России?

Снижение рождаемости в России делает вопрос финансирования пенсионной системы все более важным. В настоящее время граждане отчисляют 22% своих доходов на пенсии, но, как считают эксперты, такая модель может просуществовать не более 10-15 лет, сообщает PRIMPRESS.
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