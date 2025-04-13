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«Закончится через 15 лет». Что будет с пенсиями в России?

«Закончится через 15 лет». Что будет с пенсиями в России?

Снижение рождаемости в России делает вопрос финансирования пенсионной системы все более важным. В настоящее время граждане отчисляют 22% своих доходов на пенсии, но, как считают эксперты, такая модель может просуществовать не более 10-15 лет, сообщает PRIMPRESS.

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