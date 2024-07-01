Украинский рынок труда столкнулся с дефицитом работников-мужчин из-за мобилизации в ВСУ В настоящее время рынок труда Украины испытывает нехватку сотрудников – мужчин.
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Украинский рынок труда столкнулся с дефицитом работников-мужчин из-за мобилизации в ВСУ В настоящее время рынок труда Украины испытывает нехватку сотрудников – мужчин.
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